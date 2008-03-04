В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" появятся уникальные операционные

Сейчас там реконструируют гинекологическое отделение.

По техническому и медицинскому оснащению оно не будет уступать современным европейским центрам. Работы планируют завершить к концу года.

Константин Вильчук, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Так как наш центр является ведущим в Республике по оказанию экстренной помощи беременным женщинам и детям эта реконструкция предусматривает полное техническое и медицинское перевооружение. Будут внедрятся высокие технологии в акушерстве, гинекологии, педиатрии и медицинской генетики".

Александр Косинец, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: "Охрана материнства и детства - это основа. С этого начинается жизнь и Родина. 2008 год объявлен годом здоровья. Мы должны сделать все, чтобы наши дети росли здоровыми, чтобы на высоком уровне оказывалась помощь мамам, чтобы было все необходимое, для того, чтобы росло здоровое поколение.

