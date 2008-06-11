В репродуктивном отделении центра "Мать и дитя" родилась первая двойня

Медики сделали невозможное, после 15 лет бесплодия женщина обрела счастье двойного материнства.

Подразделение государственного центра "Мать и дитя", которое занималось бы проблемами деторождения, открыли несколько месяцев назад. И вот сегодня уже первый успешный результат. Сразу двойня. У женщины, которая пыталась забеременеть в течение 15 лет. Медицинское чудо произошло благодаря современным разработкам в лечении бесплодия.

Чтобы невозможное сделать возможным применили метод экстракарпорального оплодотворения. Метод состоит в получении зрелых яйцеклеток. Их оплодотворяют и эмбрионы выращивают в инкубаторе. А затем переносят в матку пациентки. Чтобы увеличить вероятность беременности, имплантируют обычно три эмбриона. Поэтому треть от числа новорожденных – двойни. За 9 месяцев в Центре пролечено более 100 супружеских пар. И каждая третья уже ждет собственного малыша.

Повышение рождаемости сегодня одна из приоритетных задач белорусского государства. Улучшать демографию будут в том числе и в таких центрах. Ведь по статистике в стране около четверти молодых семей страдают бесплодием. Однако, как показывает практика, это еще не приговор на пути к собственному ребенку. Через 2 недели здесь ждут уже новых малышей.

