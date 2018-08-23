В реконструированном витебском Дворце детей и молодежи смогут заниматься более 6000 детей

Дмитрий Андреев, директор Витебского областного дворца детей и молодежи:

Когда мы строили дворец, я встречался с различными инстанциями: и правоохранительными, и контрольно-надзорными, и обычными простыми водителями. И когда речь заходила о дворце, то практически каждый вспоминал, что когда-то в своей жизни он посещал этот дворец, тот или иной кружок. То теплое чувство, то удовольствие от посещения дворца в те детские времена, они оставались. И я уверен, что это им помогло сделать и правильный выбор, и просто помогло в жизни.