В реконструированном витебском Дворце детей и молодежи смогут заниматься более 6000 детей

Новости Беларуси. Подарок ко Дню знаний: в Витебске после масштабной реконструкции открыли областной Дворец детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарок ко Дню знаний: в Витебске после масштабной реконструкции открыли областной Дворец детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 8 месяцев старую постройку превратили в настоящий дворец – просторные залы, уютные комнаты, светлые кабинеты. С нового учебного года здесь смогут заниматься более 6000 детей (причем абсолютно бесплатно). Для маленьких вичебчан здесь десятки кружков: театр, мода, вокал, рисование, робототехника. Впервые здесь откроют кружок юных журналистов и блоггеров.
Даниил Снегирев, воспитанник Витебского областного дворца детей и молодежи:
Это очень классно, что у нас все поменяли тут. Это просто переполнение эмоций каких-то.
Дмитрий Андреев, директор Витебского областного дворца детей и молодежи:
Когда мы строили дворец, я встречался с различными инстанциями: и правоохранительными, и контрольно-надзорными, и обычными простыми водителями. И когда речь заходила о дворце, то практически каждый вспоминал, что когда-то в своей жизни он посещал этот дворец, тот или иной кружок. То теплое чувство, то удовольствие от посещения дворца в те детские времена, они оставались. И я уверен, что это им помогло сделать и правильный выбор, и просто помогло в жизни.
На реконструкцию Дворца детей и молодежи ушло более 3 миллионов рублей. Часть денег потратили на покупку музыкальных инструментов: саксофона, ударной установки, цимбал и балалайки.