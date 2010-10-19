В реке Вихра близ Мстиславля нашли немецкую бронемашину

По рассказам историков и местных жителей самоходка пролежала в воде почти 70 лет. Наконец бронемашина после многолетнего перерыва снова увидела свет.

Немецкая самоходка в Вихру попала ещё летом 1941 года. Федосию Петровичу Гулеву, уроженцу этих мест, тогда было всего 14. Он рассказал, что когда шли бои, бронемашина оказалась в ловушке советских солдат. При отступлении они подпилили деревянные опоры моста и самоходка упала в реку. Техника увязла в речном грунте почти на 70 лет.

Водяные помпы, лебедка и три дня кропотливого труда понадобилось поисково-реставрационной группе, чтобы отбить бронемашину от берега. За более чем полвека она основательно увязла в речном грунте. «Штурмгэшуцэ» – одно из лучших штурмовых самоходных орудий второй мировой. На счету поисково-реставрационной группы, это 28 боевая машина времён Великой отечественной войны и самая ценная.

Игорь Матюк, руководитель поисково-реставрационной группы фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Речной песок хорошо ее сохранил. Коробка, рычаги, газ, все рабочее, двигатель поставим и все.

К сожалению, это оружие третьего рейха не сохранилось в первоначальном виде. Ещё в 1945 году местные механизаторы для ремонта своей сельхозтехники срезали башню и демонтировали двигатель бронемашины.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Он подвергся частичному вскрытию, но это не смертельно. Основная часть сохранилась. Есть у нас останки других машин и это будет достойный экспонат.

По словам экспертов, после восстановления «Штурмгэншуцэ» станет единственным действующем экземпляром в своей модификации на всём постсоветском пространстве.

Полностью отреставрировать бронемашину планируют уже к июню следующего года. После почти 70-летнего нахождения на Мстиславской земле немецкая самоходка найдет свое последнее пристанище в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёвская область