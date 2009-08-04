В реке Добысна в Жлобинском районе гибнет рыба

На поверхность реки погибшая рыба начала всплывать вечером 3 августа. Об этом сообщили в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По предварительным данным, причиной замора стало резкое снижение содержания кислорода в воде, вызванное гниением растительности из-за затопления прибрежной полосы.

В настоящее время специалисты природоохранных ведомств области проводят углубленный анализ химического состава водотока и выясняют причины гибели рыбы.

В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечают, что замор рыбы в Беларуси в этом году отмечается достаточно часто. Экологи констатируют: для предотвращения кислородного голодания рыбы необходимо как минимум чаще обкашивать прибрежные полосы рек и водоемов, сообщает БЕЛТА.