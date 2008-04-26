В регионы, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, возвращаются люди

После долгих лет забвения здесь возрождаются деревни. Поселок Судково, что в Хойникском районе Гомельской области, одним из первых в стране получил новый статус. Вот уже несколько лет это агрогородок. Своя амбулатория, банно-прачечный комбинат, а вместо сельпо - торговый центр. Условия созданы не только для жизни, но и для работы.



Желание работать плюс поддержка государства обеспечивают стабильный рост производства. В прошлом году от каждой из 650 коров получили по 4 тысячи литров молока. На стабильность и хороший уровень жизни люди отреагировали мгновенно.



С начала года в поселке родилось 18 детей. А в классах Судковской средней школы уже сегодня по 26-27 человек. Помимо обычных предметов в школе учат, как жить с радиацией. С первых классов дети знают, что такое дозиметр, осознают важность контроля за потребляемыми продуктами. Однако, это лишь вынужденная профилактика, в остальном всё, как у всех.



Здесь, в Судково, находится и единственный в стране музей Чернобыльской трагедии.