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В Речицком районе открыто новое месторождение нефти

08 апреля 2021 06:41
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Новости Беларуси. Третье с начала года. В Беларуси открыли новое месторождение нефти – Гурьяновское. Оно находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Речицком районе открыто новое месторождение нефти-1

По предварительной оценке, геологические запасы здесь могут составить 600 тысяч тонн. Нефтяники ожидают получить на скважинах фонтанный приток нефти.

В Речицком районе открыто новое месторождение нефти-4

Ранее в 2021 году уже сообщалось об открытии Ново-Домановичского и Восточно-Избыньского месторождений. Таким образом, разведанные запасы в 2021-м смогут обеспечить объемы годовой добычи черного золота.

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

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