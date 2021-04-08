В Речицком районе открыто новое месторождение нефти

Новости Беларуси. Третье с начала года. В Беларуси открыли новое месторождение нефти – Гурьяновское. Оно находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Третье с начала года. В Беларуси открыли новое месторождение нефти – Гурьяновское. Оно находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной оценке, геологические запасы здесь могут составить 600 тысяч тонн. Нефтяники ожидают получить на скважинах фонтанный приток нефти.
Ранее в 2021 году уже сообщалось об открытии Ново-Домановичского и Восточно-Избыньского месторождений. Таким образом, разведанные запасы в 2021-м смогут обеспечить объемы годовой добычи черного золота.