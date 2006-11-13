В разгаре подписная компания на первое полугодие 2007 года

На республиканские газеты подписная кампания завершится 23 декабря и 1 декабря - на российские издания. По итогам подписки на текущее полугодие общий тираж по Минску составил 475 тысяч 940 экземпляров. Напомним, что на особом контроле Мингорисполкома и районных администраций находятся 13 государственных печатных изданий - "Советская Белоруссия", "Народная газета", "Звязда", "Республика", "Вечерний Минск", "Знамя Юности", Журнал "Планета" и ять изданий, входящих в холдинг "Лiтаратура и мастацтва". На особом контроле также журнал "Экономика Беларуси".