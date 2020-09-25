В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону

Новости Беларуси. Более 120 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах». Он стартует 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии коронавируса августовский чемпионат мира, который должен был проходить в ФРГ, отменили. Поэтому для наших спортсменов домашний турнир станет первой серьезной возможностью оценить, в какой форме они находятся сейчас.