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В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону

25 сентября 2020 09:12
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Новости Беларуси. Более 120 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Беларуси по летнему биатлону в «Раубичах». Он стартует 25 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону-1

Из-за пандемии коронавируса августовский чемпионат мира, который должен был проходить в ФРГ, отменили. Поэтому для наших спортсменов домашний турнир станет первой серьезной возможностью оценить, в какой форме они находятся сейчас.  

# Биатлон # общество # Фотофакт

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