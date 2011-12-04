В рамках проекта «100 идей для Беларуси» изобретен новый способ получения альтернативного топлива из тростника

Новости Беларуси, Минск. Растение вначале необходимо измельчить, а затем спрессовать в небольшие брикеты. Технология не нова и похожа на производство торфяного топлива.

Экономить на энергоресурсах не только выгодно, но и модно. К разработкам альтернативного топлива все чаще подключаются молодые ученые. Беларусь – не исключение. У нас ставку делают на биоэнергетику.

С «тростниковой энергетикой» здесь работают несколько лет. То, что в буквальном смысле уже успело порасти травой, теперь может приносить прибыль.

Сергей Крутько, и.о. заведующего лабораторией использования осушенных минеральных земель Института мелиорации Республики Беларусь:

Если мы измельчим, спрессуем наш тростник, то мы получим топливо, которое по тепловой способности эквивалентно 0,3-0,5 литров жидкого.

Идея Сергея Михайловича в том, чтобы использовать болотную растительность в производстве топлива для небольших электростанций. По задумке ученого, обычный водный тростник измельчают и прессуют в небольшие брикеты. Технология ничем не отличается от уже освоенного в Беларуси производства торфяного топлива.

Сергей Крутько, и.о. заведующего лабораторией использования осушенных минеральных земель Института мелиорации Республики Беларусь:

Если, например, около территории предприятия есть заросли тростника, которые в настоящее время не используются, то это дополнительный источник, чтобы его спрессовать и продать на экспорт.

За рубежом на подобного рода проекты тратят до полумиллиона евро. К примеру, немцам, чтобы засадить северо-восточные районы страны тростником, потребовалось 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный масштаб проекта – 10-20 тонн этих растений с одного гектара и порядка 1000 киловатт энергии. В Беларуси же болота покрывают 7% территории страны. Остается только научиться грамотно использовать этот природный ресурс.

Сергей Крутько, и.о. заведующего лабораторией использования осушенных минеральных земель Института мелиорации Республики Беларусь:

Тростник растет на всех наших водоемах. Он использовался всегда в топливо – мы просто забыли этот ресурс. Сейчас идея – просто напомнить людям о том, что у нас он есть.

Тростник измельчают и прессуются в небольшие брикеты размером с обычную батарейку. Причем такое топливо получается значительно экологичнее. К примеру, того же торфа или древесных опилок.

Его рентабельность при этом вдвое выше обычного. При минимуме затрат мощности таких теплостанций вполне хватает для снабжения энергией хозяйств и небольших сельхозпредприятий в радиусе 30 километров.