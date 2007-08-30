В рамках празднования Дня города - Международный фестиваль бега

Международный фестиваль бега пройдет в белорусской столице в день ее рождения. Организаторы определили пять точек старта для всех желающих. Первая - малая марафонская дистанция начнется от Кургана славы. Здесь стартуют отечественные и зарубежные профессионалы, и любители бега. Померятся силами, уже изъявили желание 33 спортсмена из 14 стран мира. От Национальной библиотеки стартуют сборные команды районов Минска. На площади Якуба Коласа эстафету подхватят студенты вузов и воспитанники спортивных школ. Площадь Победы станет стартом для учащихся профтехучилищ и представителей предприятий. Минские школьники побегут от городской ратуши. А завершат дистанцию самые маленькие. Они пробегут до финиша символические 94 метра. Победители марафона получат призы от организаторов и городских властей. А все участники - символические майки.

