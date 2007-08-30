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В рамках празднования Дня города - Международный фестиваль бега

30 августа 2007 18:24
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Международный фестиваль бега пройдет в белорусской столице в день ее рождения. Организаторы  определили  пять точек старта для всех желающих. Первая - малая марафонская дистанция начнется от Кургана славы. Здесь стартуют отечественные и зарубежные профессионалы, и любители бега. Померятся силами, уже изъявили желание 33 спортсмена из 14 стран мира. От  Национальной библиотеки стартуют сборные команды районов Минска. На площади Якуба Коласа эстафету подхватят студенты вузов и воспитанники спортивных школ. Площадь Победы станет стартом для учащихся профтехучилищ и представителей предприятий. Минские школьники побегут от городской ратуши. А завершат дистанцию самые маленькие. Они пробегут до финиша символические  94 метра. Победители  марафона получат  призы от организаторов и городских властей. А все участники  - символические майки.          
# общество

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