В рамках Единого таможенного пространства рассматривается создание нового транспортного коридора безопасности

Предполагается, что он пройдёт по маршруту Брест – Пинск – Мозырь – Гомель – Брянск - Орёл.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Никого не может оставлять равнодушным безопасность тех грузов, которые следуют транзитом по территории нашего государства, Российской Федерации и Казахстана. Это не только безопасность грузов, это и экономическая безопасность наших государств, безопасность всех тех людей, которые следуют по территориям наших государств.

Рашид Нургалиев, министр внутренних дел Российской Федерации:

Нужно провести ещё и специальные учения. Мы договорились, что изучим, какие транспортные предприятия России и Беларуси будут направлять в это время грузы, чтобы в режиме реального времени отследить с помощью технологий ГЛОНАСС и GPS, как идёт каждый груз. Выработаем соответствующий алгоритм.

По данным МВД Беларуси, в минувшем году на приграничных с Россией территориях выявлено около 400 фактов незаконного перемещения спиртосодержащей жидкости, более 500 случаев — чёрного лома и цветного металла, около 40 — табачной продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».