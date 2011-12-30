В рамках акции «Наши дети» представители администрации Советского района Минска посещают многодетные семьи

Новости Беларуси, Минск. Здесь мама — инвалид по зрению первой группы — воспитывает троих несовершеннолетних детей. Самому младшему — только три месяца.

К новогодним праздникам они получили сладкие подарки от главы государства и Мингорисполкома. Как призналась сама многодетная мама, такие акции вселяют уверенность в том, что государство и дальше будет заботиться и оказывать всестороннюю поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Палошовец, многодетная мама:

Это безумно приятно, потому что чувствуешь заботу о себе, чувствуешь, что ты небезразличен государству. И дело даже не столько в подарках, сколько в заботе, внимании и участии.

Тамара Раковец, начальник управления социальной защиты администрации Советского района Минска:

Акция посвящена семьям, в которых мама или папа являются инвалидами, воспитывают несовершеннолетних детей. Люди довольны, что их не оставляют без внимания, что государство заботится о них.