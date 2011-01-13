В районе Каменной горки и Масюковщины открылся супермаркет

В самом густонаселенном районе столицы первых покупателей принял крупный магазин торговой. 2,5 квадратных километра торговых площадей разместились на базе «Раковского кирмаша» по улице Дунина-Мартинкевича, 11.

Более 20000 наименований товаров, современное оборудование и высокий уровень обслуживания. Новый торговый центр станет настоящим раем для шопоголиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Каминская, генеральный директор СООО «Либертик»:

Он отличается наличием собственного производства — большой кулинарии. Ноу-хау здесь будет витрина «Бистро», теплая продукция, которая будет подогреваться на виду у покупателей. И наша любимая пекарня, а также кондитерский цех. К концу месяца откроем фреш-бар и будет выпекать пиццу на глазах у покупателей.