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В районе Каменной горки и Масюковщины открылся супермаркет

13 января 2011 19:04
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В самом густонаселенном районе столицы первых покупателей принял крупный магазин торговой. 2,5 квадратных километра торговых площадей разместились на базе «Раковского кирмаша» по улице Дунина-Мартинкевича, 11.

Более 20000 наименований товаров, современное оборудование и высокий уровень обслуживания. Новый торговый центр станет настоящим раем для шопоголиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 

Татьяна Каминская, генеральный директор СООО «Либертик»: 
Он отличается наличием собственного производства — большой кулинарии. Ноу-хау здесь будет витрина «Бистро», теплая продукция, которая будет подогреваться на виду у покупателей. И наша любимая пекарня, а также кондитерский цех. К концу месяца откроем фреш-бар и будет выпекать пиццу на глазах у покупателей. 

# общество

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