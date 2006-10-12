В пятом троллейбусном парке Минска откроется новая станция диагностики

В автобусных парках такие станции уже действуют, троллейбусные же парки до сих пор не имели современного оборудования. Отныне проверять тормозные системы и рулевое управление троллейбусов станут с помощью компьютерной системы. Все данные будут фиксироваться. Таким образом будет осуществляться жесткий контроль и учет технического состояния электротранспорта. Кроме того, государственный техосмотр на этой станции смогут проходить и владельцы личных автомобилей.