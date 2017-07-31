«В пять вечера узнали, что завтра никуда не летим». Клиенты «Калипсо Тур» об испорченном отдыхе

Обращаясь в турфирму в поисках дешёвого отдыха, Вы рискуете, что предложенное Вам путешествие впоследствии может оказаться эротическим! Герои сюжета «Добро пожаловаться» за дешевизной не гнались. Отдохнуть они хотели не где-нибудь, а в Испании.



Для многих семей время отпуска – самое долгожданное и приятное время – в 2017 году превратилось в череду разборок, а вместо тёплой морской волны людей накрыла волна стресса. Константин Вирский:

В феврале запланировали отпуск, выбрали направление – Испания. Заплатили. Нашли фирму, по знакомству нам посоветовали её. Заплатили 4 400 рублей белорусских. И заплатили 20 февраля 2017 года. Накануне, 24 июня, в пять часов вечера мы узнали, что завтра, 25-го числа, в 9 утра никуда не летим. Вскоре Константин поймёт: не они сами, а их деньги улетели в отпуск и, судя по всему, в бессрочный. Вместо бронзового загара – накалённые до предела нервы. Вовсе не о таком отдыхе мечтали клиенты фирмы «Калипсо Тур».



Анна Вирская:

Где-то в районе 4-ёх часов, всё-таки, мы с ней связались, и она сказала, что не могла нам позвонить, она боялась нам сказать о том, что мы завтра не сможем полететь. Мы поехали сразу в офис, написали претензию.

Фирма деньги взяла, но тур не проплатила.

Недобросовестные бизнесмены в этой сфере работают по принципу пирамиды: человек покупает тур, деньги уходят на содержание офиса и зарплату сотрудникам. С прибыли от следующих клиентов отправляют клиента предыдущего, деньги которого уже потрачены. И так далее, по схеме. Фирма живет в кредит. Рано или поздно «горячий» сезон отступает и приходят голодные будни. Поездки не проплачивают, они срываются, количество не отдохнувших и разгорячённых, вместе с суммой долга, растёт как снежный ком. Изучая договор, юрист подчеркиваёт: как и бывает в большинстве подобных случаев, и в этом случае клиентов заманили сладкими ценами за не менее сладкие обещания.

Ольга Иващенко, юрист:

Это предложение было довольно заманчивым для потребителей, поскольку стоимость тура, включённого в пакет документов, была существенно ниже.

Громкие судебные разбирательства над руководителями недобросовестных туристических компаний в 2017 году уже прошли в двух городах Беларуси. В Речице состоялся суд над директором местной турфирмы.

25 эпизодов уголовного дела и более 50 пострадавших. Похожее дело разбиралось и в Витебске. Пострадавших –также более 50. Как результат: колония общего режима и 7 лет лишения свободы.

«Аврора-тур», «Скайли» и вот ещё «Калипсо Тур». Но что делать сегодня тем, кто не загорел, а прогорел?

Ольга Иващенко, юрист:

Потребитель имеет право заявлять требования о выплате им компенсации морального вреда за неоказание услуги, а также неустойки за нарушение сроков оказания этой услуги. С целью упорядочить работу туристических фирм, в начале 2017 года был создан реестр субъектов туристической деятельности. Однако, как показывает время, этих мер недостаточно. С отменой лицензирования в туристический бизнес сегодня может попасть любой. На данный момент рассматривается вопрос о создании Фонда помощи туристам. Предполагается, что именно он позволит создать подушку безопасности, которая сработает в нужный момент, а пока обманутым клиентам остается лишь взывать к совести тех, кто обещал «золотые» горы, но дальше обещаний не пошёл. Ольга Пискарёва, СТВ:

Офис по адресу Казинца, 11а. Именно здесь до недавнего времени свою деятельность осуществляла фирма «Калипсо Тур». Итоги трудов сегодня – сотни недовольных клиентов, десятки тысяч долларов сомнительной прибыли и следственные мероприятия.

Сейчас жажда наживы за чужой счёт для директора фирмы «Калипсо Тур», Евгения Борздова оборачивается весьма непривлекательной перспективой.



И это, как раз, тот случай, когда границу между обманом и коммерцией предстоит провести сотрудникам правоохранительных органов.

Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД г. Минска:

В Октябрьское РУВД обратились граждане и сообщили о том, что ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» оказываются некачественные туристические услуги в виде поездок в Испанию, Турцию, Грецию, Египет, Болгарию и Кипр. Зафиксированы случаи неоказания подобных услуг. С целью установления обстоятельств произошедшего проводится дальнейшая проверка.

Имеются основания полагать, что количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с данной фирмой, может быть и больше.



Если Вы пострадали от бурной деятельности ИП Евгения Борздова, сообщите о данном факте в отделение РОВД Октябрьского района города Минска.