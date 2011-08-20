В пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе стоят более 800 автомобилей

По данным Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Котловка» в эти минуты в очереди стоят более 800 автомобилей. Многие водители провели в заторе уже не одни сутки.

Напомним, пробка из большегрузов образовалась после закрытия на ремонт погранперехода «Каменный Лог». Ожидается, что он возобновит работу утром 23 августа. Пока же водителям настоятельно рекомендуют использовать другие пункты пропуска — «Бенякони», «Привалка», а также «Козловичи», «Брузги-2» и «Берестовица» — в польском направлении.

Пограничники работают в усиленном режиме. В перегруженную «Котловку», а также другие пункты пропуска были переброшены дополнительные силы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Колобов, начальник пресс-службы Сморгонской пограничной группы

В связи с закрытием пункта пропуска «Каменный Лог» были перераспределены потоки на пункты пропуска «Котловка» и «Бенякони». Весь личный состав, который участвовал в службе пункта пропуска «Каменный Лог», был перемещен в пункт пропуска «Котловка». В связи с разграничением потоков образовались очереди как на пункте пропуска «Бенякони» (около 460 машин), так и на пункте пропуска «Котловка» (более 800 машин).