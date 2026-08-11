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В пункте пропуска «Брест-СЭЗ» выявили крупную партию незадекларированного оборудования из Польши

11 августа 2026 07:21
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В пункте пропуска «Брест-СЭЗ» выявили крупную партию незадекларированного оборудования из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Брест-СЭЗ» выявили крупную партию незадекларированного оборудования из Польши-2

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
Сумма платежей, которую намеревался сэкономить перевозчик при незаконном ввозе этого товара, составила более 130 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

В Государственном таможенном комитете напоминают: контроль на границе остается усиленным, а любые попытки недекларирования неизбежно приводят к ответственности. 

# Брестская таможня

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