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В Пуховичском районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

22 июля 2016 14:39
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Новости Беларуси. Забота о чистом окружении. Уникальный экологический проект реализуют в Пуховичском районе.

При финансовой поддержке Евросоюза общественные активисты надеются за три года изменить подходы к переработке мусора в отдельно взятом районе.

Скоро в городе и районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

По населённым пунктам будет ездить специальный автомобиль, чтобы собирать батарейки.

Кардинально планируют избавиться и от несанкционированных свалок с помощью бульдозера и видеокамер, следящих за нарушителями.

Пока же волонтеры активизировали разъяснительную работу, во время районных праздников взрослых и детей учат сортировать мусор через интересную игру.

# общество # Экология

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