В Пуховичском районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Новости Беларуси. Забота о чистом окружении. Уникальный экологический проект реализуют в Пуховичском районе.

При финансовой поддержке Евросоюза общественные активисты надеются за три года изменить подходы к переработке мусора в отдельно взятом районе.

Скоро в городе и районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По населённым пунктам будет ездить специальный автомобиль, чтобы собирать батарейки.

Кардинально планируют избавиться и от несанкционированных свалок с помощью бульдозера и видеокамер, следящих за нарушителями.

Пока же волонтеры активизировали разъяснительную работу, во время районных праздников взрослых и детей учат сортировать мусор через интересную игру.