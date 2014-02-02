В Пружанах школьники создали первый в районе телеканал

Новости Беларуси. В Пружанах появился новый телеканал, который пока вещает в пределах отдельно взятой школы. Ученики с азартом постигают азы работы на телевидении. В программе школьного телевидения 5 полноценных рубрик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100% успех у аудитории! О таких рейтингах не могут мечтать даже ведущие телеканалы. Секрет успеха этих новостей прост — на экране зрители видят самих себя. Работать в «кадре», писать сюжеты и монтировать программы — в Пружанах школьники активно осваивают телевизионную «кухню». В студию новостей юные телевизионщики превратили школьную библиотеку, в съемочную площадку — практически всю школу. В «линейке» школьного телеканала пять рубрик — от актуальных интервью до интеллектуальных марафонов.

Анна Карпинчик, сотрудник школьного телеканала, ученица 8 класса средней школы №5 Пружан:

Я веду рубрику «Хочу все знать». Отвечаю на вопросы, заданные учениками нашей школы. Ученики от 1 до 11 класов могут задавать мне вопросы, и я ищу на них ответы. (Самый интересный вопрос, который тебе задавали?) Почему нельзя чихать с открытыми глазами?

На «Пятерочке» «делают» новости, снимают репортажи на «злобу дня» и даже берут интервью у первых лиц района. О карьере на настоящем ТВ ребята пока не задумываются, но говорят: создание программ помогает раскрыть в себе новые таланты.

Ирина Ячичко, сотрудник школьного телеканала, ученица 11 класса средней школы №5 Пружан:

Участие в школьных новостях позволяет развить мне свои способности, я знакомлюсь с новыми людьми. Благодаря школьным новостям я всегда в курсе событий, происходящих в нашей школе и нашем районе.

Анастасия Пустозвонова, сотрудник школьного телеканала, ученица 11 класса средней школы №5 Пружан:

У нас много участников Олимпиад, которые занимают первые места, получают дипломы. С ними интересно общаться, интересно узнать, как они готовились, как у них получается такой результат.

Пока свежие выпуски новостей на «Пятерочке» телезрители видят один раз в месяц. Премьера — прямо в школьном фойе. В перспективе — увеличение частоты вещания и значительное расширение зрительской аудитории.

Иван Коробко, директор средней школы №5 Пружан:

Обсуждается вопрос, если возродится пружанское телевидение, то нам будут давать эфирное время, наверное, раз в неделю, что бы нам «прокручивать» наши новости и ролики.

На пока что на единственном пружанском телевидении понимают — залог зрительской любви в качественном телевизионном продукте. Поэтому в ближайших планах покупка профессионального оборудования и организация мастер-классов с корифеями журналистики.