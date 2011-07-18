В прошлом году в аграрном секторе травмы на производстве получили около 500 человек

Хотя причины большинства травм можно описать очень просто: дисциплина и отношение к работе.
До середины августа представители Минтруда, Минздрава, МЧС и МВД планируют провести мониторинг безопасности условий работы аграриев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Станислав Каминский, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Месячник безопасности охраны труда в сельскохозяйственной отрасли проводится как раз в период массовых сельскохозяйственных работ. Это связано с тем, что для проведения этих работ задействовано, как правило, большое число технических и людских ресурсов.
В прошлом году травмы, которые получали люди, были обусловлены личностными причинами. Это нарушение трудовой технологической дисциплины.