В Припяти вновь появилась стерлядь

Иван Грозный требовал ежедневных поставок стерляди к столу. Для Петра I ее специально разводили в Петергофе. В начале прошлого века белорусская стерлядь была промысловой. Сейчас встречаются лишь единичные экземпляры.
Анатолий Лис, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Мы хотим возродить те исконные виды, которые здесь были, обитали.
Полтысячи представителей семейства осетровых привезли на Припять в специальном транспорте. Причем, разрешение на переселение получили лишь трехлетние особи. Да и сроки для зарыбления специалисты выбрали оптимальные. До холодов рыба сможет адаптироваться к проточной воде, значит, и перезимовать без проблем.
Александр Гириев, начальник отдела экологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Изумительное место – вода очень мягкая. Проверили вчера дно здесь. Очень хорошее место. Поэтому мы решили на территории заказника – богом место отведенное. Решили зарыбить здесь. Она образует локальную популяцию. Миграция – 5-10 км. Территория под охраной. Поэтому решили ее здесь выпустить.
Ловить стерлядь в промышленных масштабах на Брестчине начнут нескоро. Для начала нужно восстановить популяцию. Если эксперимент на Припяти будет удачным, специалисты надеются в ближайшие годы вычеркнуть этот редкий вид рыб из Красной книги.
Александр Гриневич, и.о. начальника инспекции охраны животного и растительного мира г. Микашевичи:
Цели – это для воспроизводства популяции. Для промысловой вряд ли. Хотя платный лицензионный лов будет возможен.
Выращивать ценные породы рыбы в Беларуси планируют и дальше. Прогноз самых скромных возможностей – через пять лет 500 тонн. Среди перспективных видов так же форель и сом. А припятская стерлядь к тому времени станет полноценной хозяйкой наших рек, как плотва, щука или окунь.
Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область