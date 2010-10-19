В Припяти вновь появилась стерлядь

В белорусских реках стерлядь едва ли не абориген. Уже больше 20 лет она занесена в Красную книгу Беларуси, Украины, России. Сейчас специалисты брестского рыбхоза решили возродить популяцию ценной рыбы. И вернуть ее в естественную среду обитания.

Иван Грозный требовал ежедневных поставок стерляди к столу. Для Петра I ее специально разводили в Петергофе. В начале прошлого века белорусская стерлядь была промысловой. Сейчас встречаются лишь единичные экземпляры.

Анатолий Лис, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы хотим возродить те исконные виды, которые здесь были, обитали.

Полтысячи представителей семейства осетровых привезли на Припять в специальном транспорте. Причем, разрешение на переселение получили лишь трехлетние особи. Да и сроки для зарыбления специалисты выбрали оптимальные. До холодов рыба сможет адаптироваться к проточной воде, значит, и перезимовать без проблем.

Александр Гириев, начальник отдела экологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Изумительное место – вода очень мягкая. Проверили вчера дно здесь. Очень хорошее место. Поэтому мы решили на территории заказника – богом место отведенное. Решили зарыбить здесь. Она образует локальную популяцию. Миграция – 5-10 км. Территория под охраной. Поэтому решили ее здесь выпустить.

Ловить стерлядь в промышленных масштабах на Брестчине начнут нескоро. Для начала нужно восстановить популяцию. Если эксперимент на Припяти будет удачным, специалисты надеются в ближайшие годы вычеркнуть этот редкий вид рыб из Красной книги.

Александр Гриневич, и.о. начальника инспекции охраны животного и растительного мира г. Микашевичи:

Цели – это для воспроизводства популяции. Для промысловой вряд ли. Хотя платный лицензионный лов будет возможен.

Выращивать ценные породы рыбы в Беларуси планируют и дальше. Прогноз самых скромных возможностей – через пять лет 500 тонн. Среди перспективных видов так же форель и сом. А припятская стерлядь к тому времени станет полноценной хозяйкой наших рек, как плотва, щука или окунь.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область