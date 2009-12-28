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В Принеманье центром новогодних торжеств стал Гродненский драмтеатр

28 декабря 2009 14:54
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Новогодние программы для детей проходят по всей стране.

Каждый регион старается удивить и порадовать маленьких белорусов. Так, в Принеманье центром новогодних торжеств стал Гродненский драмтеатр. После реставрации, которая закончилась в середине этого года, зал смог вместить рекордное число юных зрителей. На праздничное представление приехали около шестисот ребят из всех районов области.

Дед Мороз:
Хочется пожелать детям в Новом Году радости, удачи, успеха, улыбок, солнца над головой. Пусть путеводная звезда ведёт верно каждого из них по жизни. Удачи им всем.

Снегурочка:
Новый Год – это единственный праздник, который несёт чудо. И главное пожелание, которое я хочу послать детям, — верьте в чудеса!

# общество

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