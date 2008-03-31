В приграничные регионы Беларуси хлынул поток гастарбайтеров из России

Соседей здесь привлекает многое: условия работы, хорошая зарплата и возможность остаться на постоянное место жительство. От центра СПК "Милейково" до российских угодий - чуть более километра. А уровень хозяйств несравним. Потому и стремятся здесь работать аграрии из России. А, устроившись, за работу держатся изо всех сил. И со временем начинают называть хозяйство "своим".



Сегодня из 110 работников Милейково почти 30% - граждане Российской Федерации. Все они начинали примерно одинаково. Сперва - испытательный срок, а если он пройден успешно - вид на жительство. Белорусские рубли на валюту своего государства граждане России уже не меняют. Большинство из них обретают на нашей земле вторую родину.



С этого года устроиться в белорусский колхоз россиянину станет сложнее. Белорусы ведь тоже работники хорошие. Значит не за горами конкурсный отбор.