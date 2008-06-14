В приграничной зоне Бреста собрано и уничтожено 450 килограмм бесхозного мака

Обнаружить дикорастущие плантации помогли пограничники. Правоохранители подсчитали: для уничтожения маковых посевов потребуется не менее 3 месяцев.

С самого утра, во время очередного обхода пограничный отряд обнаружил возле деревни Томашовка целую плантацию дикорастущего мака. Действовать в таких случаях нужно на опережение, пока цветущее растение не успело созреть.

Местная дамба более чем на 500 метров усеяна цветами мака. И это все предстоит уничтожить. Растение прямо с корнем вырывают вручную, говорят, такой способ самый эффективный. Помочь пограничникам пришел и житель деревни. Владимир Евгеньевич точно знает, что среди местных есть кому позариться на цветущее добро. 80-летний пенсионер ратует за здоровое подрастающее поколение, а наркотики – только помеха.

Вырванный мак, всего более 110 килограммов складывают в кучу и поджигают. Сотрудники милиции обходят и частные владения. Цветы мака красуются у одной из жительниц прямо под окном. Еще бы, ведь это один из главных компонентов пасхальной выпечки.

Красные цветы все-таки попросили уничтожить. На первый раз хозяйке дома сделали предупреждение. В случае, если правоохранители вторично обнаружат на частном подворье незаконные посевы наркотических растений, хозяину придется не сладко. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрен штраф до 20 базовых величин или лишение свободы до 3 лет.

Только за первую неделю проверок в Брестской области уничтожено более 1000 килограммов мака. Рейды продолжатся до конца августа. Главная задача не только выявить плантацию, уничтожить ее, но и исключить возможность использования мака в наркотических целях.

