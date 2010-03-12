В премьерном показе оперы «Набукко» в Национальном академическом театре Беларуси будут использованы 3D-эффекты

Уникальные новинки будут использованы в премьерном показе оперы «Набукко» в Национальном академическом театре.

Для спектакля созданы потрясающие декорации и костюмы, в премьерной постановке предполагается максимально использовать уникальные технические новинки. Новые проекты, громкие имена и грандиозные планы.

Такое воплощение стало возможным после реконструкции театра, которая завершилась ровно год назад.

То, о чем умолчал Мел Гибсон в фильме «Страсти Христовы», скоро покажут здесь, на сцене Большого. Мифологическую историю царя Набукко в трех действиях расскажут белорусские артисты оперного жанра.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета:

Мы планируем поставить «Снегурочку», «Тристан и Изольда», «Шопениану» (в год Шопена). На это должны пойти колоссальнейшие затраты: новые костюмы, сценография…

Теперь здесь целых шесть репетиционных залов. К тому же, сцена способна «расти» и изменяться по прихоти самого креативного режиссера. В зрительном зале кресел заметно больше, чем прежде, и сцена видна без помех отовсюду. Полсотни хрустальных люстр отражаются в монументальных колоннах, создавая невероятную атмосферу...

Ренессанс оперного — это уникальный случай, когда храм искусства с 70-летним стажем начинает новый отсчет времени. При этом он всегда остается местом, со сцены которого, словами Станиславского, «можно много сказать миру добра».

Ольга Юруть, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.