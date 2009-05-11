В преддверии вступительных экзаменов подпольных репетиторов возьмут под контроль

Для подготовки абитуриента регистрироваться уже не надо, но налоги никто не отменял. Мимо бюджета уходят доходы преподавателей и даже самих студентов, которые за деньги готовят школьников к поступлению.

Найти репетитора — сейчас не проблема. Интернет и газеты пестрят объявлениями с предложением помочь по любым школьным предметам. Для абитуриента главное — результат, а значит родители не поскупятся на оплату личного учителя. Качество таких услуг проконтролировать не может никто, так что к выбору надо подходить с умом.

На словах такие репетиторы готовы обучить всему в кратчайшие сроки. И даже раздобыть «те самые» тесты, которые, якобы и будут на экзамене.

«Абитуриенты» из инспекции по налогам и сборам приходят на занятие. И оно становится платным уже для репетитора. Вместо обещанных 10 долларов за полтора часа умному в кавычках преподавателю придется выплатить штраф до пятидесяти базовых величин.

Чтобы репетитор зарабатывал без проблем с законом, у нас созданы все условия. С недавних пор уже не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Необходимо просто заранее уплатить единый налог.

- Работает заявительный принцип. Достаточно прийти в налоговый орган и сказать, что вы хотите осуществить такую-то деятельность, - говорит Сергей Шкут, начальник отдела информационно-разъяснительной работы министерства по налогам и сборам. - И до начала этой деятельности уплатить единую ставку налога. Затем, если вы какой-то момент времени не будете осуществлять эту деятельность, то вы вправе не платить этот налог.

Ставка налога для Минчан — 40 евро в месяц. Не так много, чтобы спокойно и, главное, законно заниматься с учениками.

