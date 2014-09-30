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В преддверии Дня учителя в Доме офицеров поздравили лучших преподавателей Ленинского района

30 сентября 2014 18:52
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Новости Беларуси. В преддверии Дня учителя в Доме офицеров поздравили лучших преподавателей Ленинского района. Почетными гостями стали порядка 300 педагогов из более чем 50 учебных заведений. За многолетний труд и высокий уровень профессионального мастерства лучших наградили дипломами и вручили ценные подарки.

К слову, в Ленинском районе кроме школ, гимназий и детских садов работают порядка пяти центров социально-педагогического и физкультурно-оздоровительного образования, а также детский городок для детей-сирот, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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