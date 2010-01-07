Православные Беларуси отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Минувшую ночь и сегодняшний день во всех белорусских православных храмах прошли праздничные богослужения. Участвовали в них более 109 тысяч человек. Главное состоялось в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. По традиции утреннюю литургию в нем провел глава православной церкви, митрополит Минский и Слуцкий Филарет [9 фото]

В праздник Рождества Христова Александр Лукашенко посетил Дом милосердия. Президент прибыл после полудня. Перед встречей с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом глава государства пил воду из уникального источника.

Рождество – праздник для каждого. Вот и сегодня здесь нашлось место всем. Обычным прихожанам и представителям светской власти. Вот уже много лет для них это не обязанность, а скорее еще один светлый повод для встречи.

Эта рождественская встреча, наверное, и не могла начаться как-то иначе. Первым делом – поздравление с христианским праздником. Затем Александр Лукашенко медленно подошел к алтарю и зажег свечу у Державной иконы Божьей Матери.

Дом милосердия, пусть и не главное место торжеств – обычно Александр Лукашенко на Рождество посещает Свято-Духов кафедральный собор – но уж точно не случайное. Именно здесь в храме в честь святого праведного Иова крестили его младшего сына – Николая.

К тому же дом милосердия сегодня – уникальный в своем роде социально-духовный центр. Аналогов ему в Республике пока нет.

Федор Повный, протоиерей, настоятель храма в честь всех Святых и невинно убиенных во Отечестве:

– Дом должен служить для человека, который реально заслужил этой поддержки и помощи. Это огромная социальная работа, которая ведется с детскими домами, домами для престарелых и просто с людьми, которые приходят. Это и воскресная школа – более 270 человек, это и школа для взрослых – обучение, это катехизаторская, миссионерская работа. То есть мы разрослись, мы выросли.

А вот обмен подарками с Митрополитом как раз таки – неотъемлемая традиция подобных встреч. Кроме того, это еще и выражение дружеского расположения, которое существует между белорусским государством и православной церковью. В этом году Александр Лукашенко в дар преподнес икону святителя Николая.

Рождество – один из самых светлых дней в православном календаре. Второй по значимости после Пасхи. Но даже сегодня праздник не закончится. Таких светлых дней у христиан еще две недели – впереди рождественские святки. Именно в эти дни соединяются и церковные и народные обычаи.

Президент Александр Лукашенко поздравил с великим праздником православных христиан Беларуси.

На протяжении тысячелетий не меркнет сила этого великого торжества, которое наполняет смыслом жизнь людей, является неиссякаемым источником человеколюбия и милосердия. Рождество приносит миллионам верующих радость и надежду на победу подлинной духовности и гуманизма, очищает мысли и чувства, призывает к благородным поступкам, состраданию и терпению, – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.