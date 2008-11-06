В праздничные дни изменяется график движения пассажирского транспорта

7-го и 9-го ноября городские автобусы будут ходить по воскресному расписанию, 8-го — по субботнему. Троллейбусы и трамваи завтра и послезавтра – будут курсировать по графику субботних дней; 9-го ноября — воскресных. Междугородние автобусы сегодня будут ходить по расписанию пятницы, 7-го — субботы, 8-го – будних дней, а 9-го ноября — по воскресному графику.



На ноябрьские праздники также изменится движения пригородных поездов. Сегодня на участках от Минска до Осиповичей, Орши, Барановичей и Молодечно электрички пойдут по расписанию пятницы. 7-го и 8-го ноября – по субботе, 9-го — как в воскресенье. Поезда Молодечненского узла завтра и послезавтра будут курсировать как по субботам, 9-го ноября — как по воскресеньям. На участке Орша — Лепель 7, 8 и 9 ноября пригородные составы пойдут по расписанию выходных.