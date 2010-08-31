В Правительстве рассмотрели госпрограмму по защите Полесья от паводков, рассчитанную до 2015 года

Сейчас в дополнительной защите нуждаются 146 населенных пунктов, где проживает 130 тысяч жителей.

Категория «паводкоопасный» присвоена 11 районам в Брестской, Гомельской и Минской областях. Все они расположены вдоль берегов рек Припятского Полесья. Там предполагается построить дамбы. Стоимость защитных мероприятий, запланированных пятилетней Госпрограммой, около 300 миллиардов рублей. Эта сумма равна ущербу, который приносит паводок в течение только одного весеннего половодья.

Анатолий Булыня, директор Департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Затапливаются подворья, затапливаются дома. Например, Давид-Городок, крупный населенный пункт — если бы не был защищен от паводков, он затапливался бы слоем воды до 2,5 метров. Это населенный пункт, который расположен в дельте реки Горынь, которая очень многоводная и по своей многоводности равна Припяти, и вот она приносит очень много бед в районе Полесья.