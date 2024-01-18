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В правительстве обсудили место проведения парада 3 июля

18 января 2024 20:30
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Военный парад, награждение городов вымпелом «За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны». Беларусь готовится отметить важную историческую дату – 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве обсудили место проведения парада 3 июля-1

Создан Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилейной и знаковой даты. Сегодня, 18 января, в правительстве состоялось очередное заседание.

В правительстве обсудили место проведения парада 3 июля-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Надо рассмотреть ряд важных вопросов: это место проведения торжественного парада 3 июля, определиться с вариантом либо, если их будет несколько, тогда есть смысл доложить Президенту для принятия окончательного решения. Второй вопрос касается награждения городов и населенных пунктов вымпелом «За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны».

Формируется список городов, которым вручат вымпел. Разрабатывается и логотип 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это будет ключевой элемент оформления на торжествах.

# Государственная политика # общество # Роман Головченко

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