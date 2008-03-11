В Правительстве намерены изменить подходы к реализации программы возрождения села

На заседании Президиума Совмина обсудили выполнение госпрограммы возрождения и развития села в последние три года.

Средств вложено немало, а отдачи пока нет. Далеко не в каждом из агрогородков созданы необходимые условия. В хозяйствах есть и пустующие дома. Только в Витебской области их 350.

В Круглянском районе три агрогородка. Лишь в одном из них обошлись без недоработок. Населенный пункт Ракушево внешне безупречен, асфальтированные улицы, есть магазины и дом культуры. Нет только очистных сооружений. На закупку оборудования и его монтаж требуется более 300 миллионов рублей. Хватило только на закупку.

666 агрогородков построено в Беларуси за три года. Может число виновато, но недоработок действительно много. В целом по стране не ввели 623 объекта. Для завершения работ необходимы 155 миллиардов рублей.

Сегодня в Правительстве рассмотрели ход реализации программы возрождения села. Наряду с очевидными достижениями, налицо и серьезные недостатки. Наверное поэтому мнения и разделились.

На программу возрождения села в прошлом году из бюджета выделили 2,5 миллиарда долларов. Но это лишь один из источников финансирования. Местные власти свою лепту в общее дело внесли не в полной мере.

Недостаток средств в регионах рассчитывают компенсировать за счет банковских кредитов. Но финансовые учреждения не спешат выделять деньги для сельхозорганизаций. Сроки окупаемости проектов слишком велики. Да и гарантировать возврат средств вовремя сельчане пока не могут.