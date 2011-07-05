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В Правительстве Беларуси создана рабочая группа по дебюрократизации деятельности госорганов и организаций

05 июля 2011 10:37
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Возглавил ее заместитель премьер-министра Анатолий Тозик.

На официальном интернет-сайте правительства создан специальный раздел, куда граждане и юридические лица могут направлять предложения по вопросам дебюрократизации. Информацию также можно передать на электронный адрес и в письменном виде. Вся она будет детально анализироваться. По наиболее конструктивным предложениям примут решения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Нам надо все упрощать, делать более оперативными отношения между госорганами и государством, госорганами и гражданами. И мы надеемся, что будем получать конкретные предложения и от людей.

# общество # Белоруссия

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