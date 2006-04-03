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В повестке весенней сессии нижней палаты белорусского парламента

03 апреля 2006 07:05
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В проекте повестки первого пленарного заседания значится 20 вопросов. Депутаты рассмотрят поправки в некоторые кодексы в части возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, проект Воздушного кодекса, изменения и дополнения в закон о культуре. Будут обсуждаться поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам несоблюдения требований заключения гражданско-правовых документов. Парламентарии планируют ратифицировать ряд международных соглашений: белорусско-пакистанское и белорусско-итальяское об избежании двойного налогообложения, белорусско-казахстанское о международном автомобильном сообщении, сообщает БелТА. Предполагается также обсудить проект постановления Национального собрания о проведении парламентских слушаний на тему "Чернобыль 20 лет спустя: итоги и проблемы".
# общество

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