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В повестке саммита 15 вопросов. Руководители стран ЕАЭС соберутся на заседание

27 мая 2022 07:27
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Руководители стран ЕАЭС соберутся в режиме видеоконференции на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем примет и глава нашего государства. Александр Лукашенко изложит свое видение по актуальным вопросам развития Союза и экономической интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке саммита 15 вопросов. Руководители стран ЕАЭС соберутся на заседание-1

Что станет своего рода продолжением тем Евразийского экономического форума, который начал свою работу накануне в Бишкеке. Всего в повестке саммита 15 вопросов. Это и дальнейшие направления в экономической политике, и реализация основных стратегических задач. Комиссия проинформирует президентов о работе по устранению препятствий на внутреннем рынке. Помимо этого оценят лидеры и перспективы соглашения о свободной торговле с Индонезией и Ираном. Вероятно, что у интеграционного объединения появится и свой День Евразийского экономического союза. Приурочат его к дате подписания Договора.  

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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