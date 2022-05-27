В повестке саммита 15 вопросов. Руководители стран ЕАЭС соберутся на заседание

Руководители стран ЕАЭС соберутся в режиме видеоконференции на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем примет и глава нашего государства. Александр Лукашенко изложит свое видение по актуальным вопросам развития Союза и экономической интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что станет своего рода продолжением тем Евразийского экономического форума, который начал свою работу накануне в Бишкеке. Всего в повестке саммита 15 вопросов. Это и дальнейшие направления в экономической политике, и реализация основных стратегических задач. Комиссия проинформирует президентов о работе по устранению препятствий на внутреннем рынке. Помимо этого оценят лидеры и перспективы соглашения о свободной торговле с Индонезией и Ираном. Вероятно, что у интеграционного объединения появится и свой День Евразийского экономического союза. Приурочат его к дате подписания Договора.