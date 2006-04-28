В повестке коллегии Прокуратуры Беларуси - борьба с оргпреступностью

Эффективность борьбы правоохранительных органов с преступностью были рассмотрены на заседании коллегии Прокуратуры Беларуси.Сотрудники республиканской прокуратуры в марте - апреле этого года проверили соблюдение законности в деятельности органов внутренних дел, госбезопасности и финансовых расследований по борьбе с организованной преступностью. Результаты проверки вынесли на рассмотрение коллегии. В работе оперативных подразделений МВД, КГБ и ДФР КГК Беларуси установлены существенные упущения. Было отмечено, что в этих структурах принимаются недостаточные меры по нейтрализации экономической основы организованной преступности. У прокуратуры вызывает обеспокоенность явно недостаточное взаимодействие различных правоохранительных органов. Как выяснилось, в деятельности многих организованных групп участвуют и сотрудники госструктур, органов внутренних дел, таможни, пограничных войск. Вместе с тем, специалисты отмечают, что организованная преступность не имеет того влияния на криминогенную обстановку в республике, которое было в начале или середине 90-х годов. Если за последние 5 лет общий уровень преступности в Беларуси вырос почти вдвое, то количество преступлений, совершенных организованными группами, остается практически на одном уровне.