В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки

Сохранение традиций и обычаев. В Поставском доме ремесел народные мастерицы создают произведения искусства из бумаги. Это белорусская ватинанка. Татьяна Петух знает все секреты узоров, в творчестве с детства. Теперь это ее профессиональная деятельность и сфера интересов.

В разных уголках Беларуси вытинанку называют по-разному. Где-то она представлена как выбиванка, где-то как вырезанка. Отличаются они по технике исполнения и по композиции узоров.