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В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки

28 апреля 2026 10:25
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Сохранение традиций и обычаев. В Поставском доме ремесел народные мастерицы создают произведения искусства из бумаги. Это белорусская ватинанка. Татьяна Петух знает все секреты узоров, в творчестве с детства. Теперь это ее профессиональная деятельность и сфера интересов. 

В разных уголках Беларуси вытинанку называют по-разному. Где-то она представлена как выбиванка, где-то как вырезанка. Отличаются они по технике исполнения и по композиции узоров. 

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки-2

Татьяна Петух, директор Поставского дома ремесел «Стары млын», народный мастер Республики Беларусь:
Есть просто несколько способов сложения. Это розетковая ватинанка обычная, которую мы используем, знаем, наверное, с детства, и используем зимой на окнах, как снежинки. Потом есть розетковая вацинанка, совмещенная с веерным узором, то есть сложение веерное, сложение гармошечкой, рапортное сложение и совмещение всех этих видов в одну какую-то работу. 

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки-4

Основа композиции – символичный орнамент. На бумажных полотнах изображают дерево жизни, солнце, силуэты людей и животных. Вытинанки могут быть разноцветные и классические. Исконно белорусский вариант – белые. 

Подробности в видео

# Культура # Культура Беларуси # Творчество # Народное творчество

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