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В последний день масленичной недели традиционно провожают зиму

01 марта 2009 15:44
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Как в старину: народными обрядами, танцами и песнями. К вечеру десятки чучел «зимы» запылают на праздничных площадках. Это действо символизирует прощание со всем старым и отжившим. Народную традицию возродили сегодня и горнолыжном центре «Силичи». А в столице празднования развернулись в городских парках. В программе гуляний: массовое поедание блинов, шуточные масленичные сценки, народные забавы, а также шествие ряженных и скоморохов, танцевально-развлекательные номера. Для самых ловких традиционный конкурс: надо проползти по столбу и получить свой приз. А в парке имени Горького множество интересных детских конкурсов. Веселое настроение минчанам создают и выступления фольклорных коллективов. Завершится всё главным масленичным обрядом – сжиганием чучела зимы.
# общество

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