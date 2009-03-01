В последний день масленичной недели традиционно провожают зиму

Как в старину: народными обрядами, танцами и песнями. К вечеру десятки чучел «зимы» запылают на праздничных площадках. Это действо символизирует прощание со всем старым и отжившим. Народную традицию возродили сегодня и горнолыжном центре «Силичи». А в столице празднования развернулись в городских парках. В программе гуляний: массовое поедание блинов, шуточные масленичные сценки, народные забавы, а также шествие ряженных и скоморохов, танцевально-развлекательные номера. Для самых ловких традиционный конкурс: надо проползти по столбу и получить свой приз. А в парке имени Горького множество интересных детских конкурсов. Веселое настроение минчанам создают и выступления фольклорных коллективов. Завершится всё главным масленичным обрядом – сжиганием чучела зимы.