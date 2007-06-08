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В поселке Нарочь постоят аквапарк

08 июня 2007 08:06
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На курорте начнется строительство современного центра водных развлечений.

На эти цели потребуется порядка 40 млрд. рублей. Сейчас ведутся проектные работы и экспертиза. По словам председателя Мядельского райисполкома, аналогов такому аквапарку в Беларуси пока нет.

Отдых для детей и их родителей в аквапарке будет организован круглогодично. Центр также будет оснащен современным спортивным оборудованием, будет создана соответствующая инфраструктура. В Мядельском районе в настоящее время активно развивается познавательный, оздоровительный и экологический туризм - это орнитологические и паломнические туры, а также охота и рыбалка. В районе официально зарегистрировано восемь агроусадеб.

# общество

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