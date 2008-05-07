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В поселке Колодищи открыта мемориальная доска Леонарду Владимировичу Костюшко

07 мая 2008 13:53
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Он стоял у истоков радио- и телевещания в Беларуси. Был первым директором радиоцентра.

В 1944 году, когда наша страна лежала в руинах, Костюшко стал организатором восстановления радиоузлов, приемных и передающих радиостанций. И в начале 1945-го возглавил Белорусский радиоцентр.

Во многом благодаря именно личным стараниям Костюшко развивалось в стране и телевещание, которое уже к 70-м годам охватывало 87% населения Беларуси. Всего же организации радио- и телевещания в республике Костюшко посвятил около 30 лет своей жизни. В октябре этого года Леонарду Владимировичу исполнилось бы 96 лет.

# общество

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