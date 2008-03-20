В понедельник станут известны имена лучших телевизионных персон

24 марта в Большом зале Дворца Республики состоится четвертый национальный телевизионный конкурс "Телевершина".

Накануне телевизионного конкурса "телевизионная богема" страны заняла решающие позиции и нагнетает психологическую обстановку. Кулуарные ставки на лучших, пока не разглашаются. "Звездный час" и "момент истины" наступит 24 марта. Всего - 191 заявка на победу! Но естественный отбор пройдут только 20 номинантов. 12 - проектов и 8 персон. Дополнительные поощрения: призы - зрительских симпатий и за верность.

Жюри отмечает - в этом году как никогда высок уровень региональных телекомпаний. И если в гонке на первенство среди медиа-сапиенсов вырвутся в лидеры именно они - это будет говорить о том, что телевершина взята. Это будет реальным показателем глобального развития телеиндустрии в нашей стране.

От "Столичного телевидения" - больше десятка финалистов. На третьем телевизионном конкурсе "столичная команда" взяла три статуэтки. Если верить законам прогрессии - прибавления не избежать.

Межкорпоративное телевизионное чествование интересно в первую очередь тем, кто подымается на сцену за "белорусским телевизионным оскаром". В этом году получать награды выйдут обладатели вторых и третьих мест - раньше они оставались в тени праздничной церемонии. Очередной выход в свет "Телевершины" обещает быть не помпезным и не затянутым. Разгадка главных телевизионных интриг - еще впереди.

