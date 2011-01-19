В помощь сотрудникам белорусской таможни отправились 4 автомобиля повышенной проходимости

Автопарк белорусской таможни пополнился четырьмя новенькими машинами. Такой подарок сделала японская табачная компания.

Это авто пройдет огонь, воду и медные трубы. В погоне за контрабандистами машина возьмет любой барьер. Да и название — «Патриот» — должно не подвести.

Впрочем, с технической начинкой тоже не тянули резину. Каждый автомобиль оснащен полным комплектом оборудования для досмотра.

Борьба с контрабандой табачной продукции — одно из важнейших направлений таможенных органов республики. Именно наша страна — тот основной путь транзита, по которому преступники так и норовят провезти незаконный груз. В то же время белорусская таможня — мощный кордон на пути преступности. Только за прошлый год изъято почти 117 миллионов сигарет. Попытки провезти контрабанду выросли в пять раз. Потому неслучайно японская табачная компания инвестирует более 250 миллионов долларов в экономическую безопасность белорусской границы. Держать марку у нас куда надежнее.

Константин Федоров, вице-президент японской табачной компании:

Мы, как компания, понимаем нашу социальную ответственность за предотвращение всех возможных проявлений контрабанды табачных изделий и пресечения подделки наших брендов сигарет. Потому что это наносит большой урон как бюджету страны, с точки зрения налогов, так и имиджу наших марок.

Василий Дементей, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Машинами повышенной проходимости будут оснащены подразделения Пинской, Витебской и Гомельской таможни. Это уже второй транш иностранной безвозмездной помощи.

Сотрудничество государственного таможенного комитета Беларуси и табачной компании Японии не заканчивается. К тому же, в условиях роста незаконного оборота табачных изделий комитет намерен развивать партнерские отношения с производителями и других стран.

Следующая партия «Патриотов» поступит уже через пару месяцев. Машины повышенной проходимости уедут к таможенникам в Ошмяны, Мозырь и Гродно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Японская табачная компания подарила белорусской таможне 4 машины