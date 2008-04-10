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В помощь семьям с тройнями

10 апреля 2008 14:02
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В Беларуси семьи при рождении тройни будут три года получать бесплатно помощь няни и питание на малышей.

Такая мера принимается в соответствии с  Реализацией президентской программы "Дети Беларуси". Соответсвующий проект постановления уже разработан и направлен на согласование. Документ рассчитан на оказание помощи всем семьям при рождении трех, четырех и более детей единовременно.

Напомним, ранее помощь няни оказывалась таким семьям только до момента исполнения детям двух лет, теперь же срок оказания услуг увеличится до трех лет. Кроме того, с принятием документа бесплатное питание на детей будет выделяться без учета среднедушевого дохода семьи в месяц.

# общество

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