В помощь многодетным

В Беларуси готовится указ о помощи молодым семьям в погашении задолженности по нельготным кредитам.

Помощью воспользуются те семьи, которые на дату заключения договора с банком состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Величина будет зависеть от количества в семье несовершеннолетних детей.

В Министерстве труда и соцзащиты сегодня сообщили о том, что статус семьи с тремя детьми пересматривать не планируется. Здесь опровергли появившуюся информацию о том, что семьи с тремя детьми уже не будут считаться многодетными. Никаких предложений по изменению статуса многодетной семьи по количеству детей не поступало.

