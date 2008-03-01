В поместье белорусского Деда Мороза провели Снегурочку

В начале декабря снежная внучка приезжает в Беловежскую пущу и гостит здесь три месяца, после чего возвращается на Северный полюс. Проводить Снегурочку на этот раз приехали жители Брестской области и других регионов республики. На проводы собралось более 600 человек.



Праздничная программа в поместье Деда Мороза началась ровно в полдень. Дождливая погода нисколько не отразилась на сказочном путешествии.



С грустью провожает любимую внучку Дед Мороз. На 8 месяцев он остается один в своем Поместье. В отличие от внучки у Деда выработался иммунитет к жаркому солнцу. В любую погоду властелин сказочного мира встречает гостей.



За последний год его Поместье посетило более 75 тысяч человек. В день сюда приходит несколько десятков писем. Не так давно французский мальчик попросил белорусского Деда Мороза прислать автограф. Необычное пожелание обязательно выполнили.