В польском Радоме открыли памятник белорусским летчикам

У двух пилотов-асов был выбор — выжить самим или спасти людей на земле. Они приняли непростое решение и отвели самолет от населенного пункта. Истребитель Су-27 разбился, летчики погибли. Им сказали спасибо сотни поляков, их посмертно наградил белорусский Президент. Сегодня их память почтили в Радоме.

Поминальная служба во имя светлой памяти двух Александров в церкви святого Николая — единственном православном храме в польском провинциальном городке Радом. Лётчики в зеленой и серой формах с миниатюрными металлическими «птицами» на лацканах, официальные лица, журналисты и родственники. Эти люди прилетели утром из Беларуси в Польшу на военном самолете, чтобы отдать честь людям, гибель которых смело можно назвать героической.

30 августа прошлого года случилась трагедия, которая унесла жизни двух белорусских летчиков-профессионалов. Это было их первое и последнее авиа-шоу в польском небе. Тогда пилоты после опасного маневра увели СУ-27 от толпы зрителей. Отведя самолет, они отвели еще большую трагедию.

О той трагедии жёны и матери сегодня вспоминают с солью на щеках. Им все еще больно думать о том, что небесам нужны и хорошие люди.

В Польше поступок белорусских летчиков оценивают как пилотаж высшего класса. Поэтому под Радомом так много людей. Колонны польских пилотов с цветами. Священники. И так много слов об увековечении памяти «крылатых героев».

Кшиштоф Залески, генерал военно-воздушной дивизии (Республика Польша):

Для польских летчиков это подтверждение героизма людей, героизма людей в мундирах военной авиации, которые каждый день рискуют собственной жизнью для защиты границ, и для спасения чьих-либо жизней. Как это и случилось здесь. Для местных жителей случившееся — это память. Думаю, что этот памятник будет особенным напоминанием о трагедии не только для Беларуси и для Польши, он будет общим символом объединения наших стран.

Полковники Александр Марфицкий и Александр Журавлевич — эти имена увековечены возле военного аэродрома под Радомом в сером камне. Это люди, которые, сделав высший маневр, скрылись в небесах навсегда, не наказав никого, и оставив о себе так много — героическую память.