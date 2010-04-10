В польском посольстве в Минске открыта книга соболезнований

Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет провёл торжественную литургию в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Временное правительство приняло решение проститься с ними с государственными почестями.
С сегодняшнего дня и по 13 апреля при въезде на закрытые территории необходимо будет только зарегистрироваться.
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