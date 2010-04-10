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В польском посольстве в Минске открыта книга соболезнований

10 апреля 2010 17:53
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Белорусы близко к сердцу восприняли трагедию соседней страны. Люди идут к посольству с цветами.Оставить записи можно 11 апреля с 10.00 до 20.00.
# общество

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