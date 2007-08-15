Единственной преградой для иностранных туристов, желающих проплыть по всему каналу, было получение визы. Теперь, оформить ее можно недалеко от границы за один день. В польском Августове открылся белорусский консульский пункт. Его востребованность подтвердил уже первый день работы.
Открытие в польском Августове белорусского консульского пункта, это завершающий этап масштабного туристического проекта "Реконструкции Августовского канала". После окончания всех восстановительных работ и создания необходимой инфраструктуры на белорусской части уникального водного пути, единственной преградой для иностранных туристов, желающих проплыть по всему каналу, было получение визы. Для её открытия необходимо было ехать либо в Варшаву, либо в Белосток. Сегодня эта проблема полностью решена.
Востребованность консульского пункта в Августове подтвердил уже первый день его работы. Желающих получить белорусскую визу было очень много. Причём большинство из них, и это не может не радовать, высказали желание посетить именно нашу часть Августовского
канала.
Если с привлечением польских туристов в нашу страну уже
проблем не возникает, то граждане других европейских стран, пока ещё мало осведомлены о таком туристическом объекте, как Августовский канал. По этому, одной из главных задач консульского пункта станет привлечение иностранцев, отдыхающих в Польше, на белорусскую часть уникального гидротехнического сооружения.
Повысить интерес у иностранных туристов к Августовскому каналу призван и масштабный туристический проект, так называемое "водное кольцо трёх стран". Когда сесть на пароход можно будет
в Польше, проплыть по белорусской части канала и затем по Неману посетить Литву. Переговоры по воплощению в жизнь такого маршрута сегодня уже активно ведутся на межгосударственных уровнях.