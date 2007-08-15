Августовский канал уже приобрёл статус международного туристического объекта.

Единственной преградой для иностранных туристов, желающих проплыть по всему каналу, было получение визы. Теперь, оформить ее можно недалеко от границы за один день. В польском Августове открылся белорусский консульский пункт. Его востребованность подтвердил уже первый день работы.

Открытие в польском Августове белорусского консульского пункта, это завершающий этап масштабного туристического проекта "Реконструкции Августовского канала". После окончания всех восстановительных работ и создания необходимой инфраструктуры на белорусской части уникального водного пути, единственной преградой для иностранных туристов, желающих проплыть по всему каналу, было получение визы. Для её открытия необходимо было ехать либо в Варшаву, либо в Белосток. Сегодня эта проблема полностью решена.

Востребованность консульского пункта в Августове подтвердил уже первый день его работы. Желающих получить белорусскую визу было очень много. Причём большинство из них, и это не может не радовать, высказали желание посетить именно нашу часть Августовского

канала.

Если с привлечением польских туристов в нашу страну уже

проблем не возникает, то граждане других европейских стран, пока ещё мало осведомлены о таком туристическом объекте, как Августовский канал. По этому, одной из главных задач консульского пункта станет привлечение иностранцев, отдыхающих в Польше, на белорусскую часть уникального гидротехнического сооружения.

Повысить интерес у иностранных туристов к Августовскому каналу призван и масштабный туристический проект, так называемое "водное кольцо трёх стран". Когда сесть на пароход можно будет

в Польше, проплыть по белорусской части канала и затем по Неману посетить Литву. Переговоры по воплощению в жизнь такого маршрута сегодня уже активно ведутся на межгосударственных уровнях.

