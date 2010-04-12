В польской столице идут приготовления к прощанию с погибшим главой государства

Тело Леха Качиньского сейчас находится в часовне президентского дворца, а завтра здесь пройдет публичная церемония прощания. В центре города третьи сутки горят поминальные свечи. Тысячи людей приносят цветы.

Первый рабочий день траурной семидневки в Варшаве выглядит также как и вчера. После того, как в Резиденцию Президента Польши – в дворец, к слову, построенный очень давно князьями Радзивилами – доставили гроб с телом Леха Качиньского, сюда приходят люди, количество которых не поддается подсчету. Все они приносят цветы и свечи и стоят в очереди длиной в несколько километров к книге «жалобе» – то есть к книге скорби. Сколько томов уже написано? Сложно сказать. Такие траурные летописи ведутся не только здесь в Варшаве.

Вчера в три часа дня в Резиденцию Президента доставили гроб с телом Леха Качиньского. Траурный картеж, молча, провожала многотысячная толпа людей. Когда в Варшаву доставят останки первой леди Польши? Еще вопрос. В Москве сегодня устанавливают личности десятков погибших прибывшие родственники. В случае неопознания в российской столице проведут генетические экспертизы. Эта процедура занимает порядка трех-четырех дней. По предварительной информации, похороны супругов Качиньских состоятся в субботу. В Варшаву к этому дню планируют доставить все 96 жертв авиакатастрофы. На каком кладбище пройдет церемония захоронения - определит семья Президента.

В Варшаве, практически на всех языках мира, сейчас работают несколько десятков тележурналистов. Люди все продолжают прибывать и прибывать на улицу Краковское предместье, не смотря на рабочий день – понедельник. Завтра здесь состоится гражданская панихида – поэтому людей здесь будет еще больше.

Александра Кулакова, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ, Варшава, Польша.